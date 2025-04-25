Память о подвиге СССР во Второй мировой хранят в РФ и за ее пределами — Медведев

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подвиг советского народа, разгромившего фашизм в годы Второй мировой войны, помнят и чтят и в России, и далеко за ее пределами. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на церемонии запуска акции «Диктант Победы».

«Память о подвиге народа, который сокрушил нацизм, хранят и в нашей стране, и далеко за ее пределами. Сегодня все больше тех, кто хочет выразить свою благодарность и почтение творцам великой Победы», — указал он.