Трамп заявил, что обсуждает с РФ только Украину

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с Россией только по вопросу Украины. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, ведутся ли переговоры по каким-либо вопросам помимо Украины.