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НОВОСТИ

Трамп заявил, что обсуждает с РФ только Украину

15:00 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с Россией только по вопросу Украины. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, ведутся ли переговоры по каким-либо вопросам помимо Украины.

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