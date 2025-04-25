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НОВОСТИ

Вероятность повышения ключевой ставки снизилась — Набиуллина

17:12 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России снизилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Если вы посмотрите на наш прогноз по ключевой ставке в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась», — сказала она.

При этом Набиуллина добавила, что сохранение жестких денежно-кредитных условий будет необходимо длительное время. «То есть даже при снижении номинальной ключевой ставки, если снижаются инфляционные ожидания, может сохраняться требуемая жесткость денежно-кредитных условий», — подчеркнула глава ЦБ.

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