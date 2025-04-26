17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания может пойти на провокации против России. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности диверсий Лондона на территории Украины с применением химического оружия.

«Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована. И мы на самом деле видим, что британские спецслужбы проводят довольно активно такую грубую линию, прежде всего в отношении Российской Федерации», — сказал Нарышкин.