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НОВОСТИ

Британия может пойти на провокации против РФ на территории любой страны — Нарышкин

17:00 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания может пойти на провокации против России. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности диверсий Лондона на территории Украины с применением химического оружия.

«Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована. И мы на самом деле видим, что британские спецслужбы проводят довольно активно такую грубую линию, прежде всего в отношении Российской Федерации», — сказал Нарышкин.

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