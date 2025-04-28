В Киргизию из РФ поступили комплексы С-300 — источник в киргизском МО

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В распоряжение ПВО Киргизии из России поступили зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом ТАСС сообщил источник в киргизском Минобороны.

«Комплексы С-300 поступили к нам из Российской Федерации», — заявил собеседник.

По его словам, речь идет об «элементах комплекса ПВО С-300», которые были получены киргизской стороной в рамках создания объединенной системы противовоздушной обороны.