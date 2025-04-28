30 человек погибли при ударе США по центру содержания мигрантов в Йемене — ТВ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 30 человек погибли в результате удара, нанесенного ВС Соединенных Штатов по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах».

По его сведениям, еще не менее 50 пострадавших доставлены в местную больницу, большинство из них в тяжелом состоянии.