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НОВОСТИ

30 человек погибли при ударе США по центру содержания мигрантов в Йемене — ТВ

10:05 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 30 человек погибли в результате удара, нанесенного ВС Соединенных Штатов по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах».

По его сведениям, еще не менее 50 пострадавших доставлены в местную больницу, большинство из них в тяжелом состоянии.

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