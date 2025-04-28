Кремль призвал ориентироваться на данные Путина о ситуации под Курском

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о том, что украинские военные якобы все еще находятся на территории Курской области, призвал ориентироваться на данные главы российского государства Владимира Путина.

«Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.