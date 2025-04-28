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В Сулакском каньоне в Дагестане женщина погибла при столкновении катера со скалой

18:40 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина погибла при столкновении катера со скалой в Дагестане, еще четыре пассажира пострадали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В Сулакском каньоне в районе гидроэлектростанции произошло столкновение катера со скалой. По предварительным данным, на борту находились 8 человек, из которых 4 получили травмы, а одна женщина 1992 года рождения погибла», — говорится в сообщении.

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