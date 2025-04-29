0
0
143
НОВОСТИ

Нужна настоящая денацификация, причем по всей Европе — Медведев

13:00 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нацизм как идеологию нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе, и вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

«Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе и как идеологию, и вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств. А кто не хочет этим заниматься, тот должен прямо маркироваться как пособник нацизма». — сказал Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 29.04.2025
Даже западные лидеры верят в фейки собственной пропаганды об Украине — эксперт
0
43
13:32 29.04.2025
ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области
0
97
13:20 29.04.2025
В Кремле не стали комментировать слова о якобы «новых заданиях» для военных КНДР
0
127
13:05 29.04.2025
Трибунал «Нюрнберг 2.0» нужно создать после завершения конфликта на Украине — Медведев
0
144
12:32 29.04.2025
Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91% — Оверчук
0
172
12:20 29.04.2025
Реакции Киева на объявленное майское перемирие пока не было — Песков
0
205
12:15 29.04.2025
Фонд «Вклад в будущее» реализует практики инклюзивного трудоустройства
0
205
12:05 29.04.2025
Санкции против России вводятся с 1917 года и достигли апогея — Медведев
0
211
12:00 29.04.2025
Ответом РФ на принцип ЕС «мир через силу» будет «мир через страх» — Медведев
0
231
11:32 29.04.2025
Надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов, заявил Путин
0
272

Возврат к списку