Все решения Путина по СВО правильные, долг россиян — победить, уверен Песков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все решения президента РФ Владимира Путина, связанные со специальной военной операцией, — правильные, и долг россиян — победить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

«Все, что мы делаем: специальная военная операция, все решения Путина — это абсолютно правильно, и наш с вами долг — победить», — сказал Песков.