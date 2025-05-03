ВСУ пытались провести массированную атаку на Новороссийск, применив ракеты, дроны и беспилотные катера

09:30 Источник: Интерфакс

Ночью ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет, сообщил глава города Андрей Кравченко.

"Массированная атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена. Однако без повреждений и пострадавших не обошлось", - написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в данный момент проводится обследование мест происшествий, ведутся поиски обломков БПЛА.