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НОВОСТИ

ВСУ пытались провести массированную атаку на Новороссийск, применив ракеты, дроны и беспилотные катера

09:30 03.05.2025 Источник: Интерфакс

Ночью ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет, сообщил глава города Андрей Кравченко.

"Массированная атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена. Однако без повреждений и пострадавших не обошлось", - написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в данный момент проводится обследование мест происшествий, ведутся поиски обломков БПЛА.

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