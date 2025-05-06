Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 21:00 [мск 5 мая] до 04:00 [мск] дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 32 — над территорией Брянской области, 22 — над территорией Воронежской области, 19 — над территорией Московского региона, 10 БПЛА сбито над территорией Пензенской области, 9 — над территорией Калужской области, 6 — над территорией Белгородской области, по 2 БПЛА — над территориями Липецкой и Самарской областей и по одному БПЛА — над территориями Владимирской, Курской и Ростовской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.