Пакистан не хочет конфронтации, но готов отстаивать свой суверенитет — постпред при ООН

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад заявил, что страна не ищет конфронтации с Индией, однако полностью готова отстаивать свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН.

«Пакистан не хочет конфронтации, однако мы полностью готовы отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — сказал он журналистам после закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН, посвященных обострению отношений между Индией и Пакистаном.