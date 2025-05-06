Пакистан не хочет конфронтации, но готов отстаивать свой суверенитет — постпред при ООН
09:20 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад заявил, что страна не ищет конфронтации с Индией, однако полностью готова отстаивать свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН.
«Пакистан не хочет конфронтации, однако мы полностью готовы отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — сказал он журналистам после закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН, посвященных обострению отношений между Индией и Пакистаном.
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