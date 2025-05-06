Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не получил достаточного количества голосов в Бундестаге для избрания канцлером Германии в первом туре. Об этом сообщила председатель парламента Юлия Клёкнер. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.

Мерца поддержали 310 депутатов, в то время как необходимое количество голосов для избрания составляет 316. Фракции Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС занимают в Бундестаге 328 мест.