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Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре

11:32 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не получил достаточного количества голосов в Бундестаге для избрания канцлером Германии в первом туре. Об этом сообщила председатель парламента Юлия Клёкнер. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.

Мерца поддержали 310 депутатов, в то время как необходимое количество голосов для избрания составляет 316. Фракции Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС занимают в Бундестаге 328 мест.

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