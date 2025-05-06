Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
13:32 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.
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