Цена газа для европейских домохозяйств во второй половине 2024 г. стала рекордной
14:00 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена газа для бытовых потребителей в ЕС во второй половине 2024 года стала рекордной за все время наблюдений, сообщает Евростат.
«Во второй половине 2024 года цена выросла до 0,1233 евро за кВт-ч, что стало самым высоким показателем, зафиксированным с начала сбора этих данных», — сказано в сообщении статистического ведомства. Доля налогов в цене газа увеличилась до 30%, что указывает на сокращение мер по субсидированию, принятых европейскими странами в 2022 году для облегчения бремени высоких цен на энергоносители.
Самые высокие цены для домохозяйств во второй половине 2024 года наблюдались в Швеции (0,1893 евро за кВт-ч), в Нидерландах (0,1671 евро) и Италии (0,1586 евро). Самыми низкими они были в Венгрии (0,032 евро), Хорватии (0,046 евро) и Румынии (0,054 евро). Таким образом, цена на газ для бытовых потребителей в Швеции в 6 раз превышала цену, установленную в Венгрии, и на 54% — среднюю цену по ЕС.
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