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В СДПГ считают, что избрание Мерца саботировали депутаты его собственной партии

15:00 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге считает, что избрание Фридриха Мерца канцлером саботировали депутаты его собственной партии. Об этом сообщила газета Bild.

«Мы исходим из полной поддержки [Мерца] в наших рядах. Никто и не отсутствовал», — заявили изданию источники в окружении главы фракции СДПГ Ларса Клингбайля.

Ранее во вторник Мерц не получил достаточного количества голосов в Бундестаге для избрания канцлером Германии в первом туре. Его поддержали 310 депутатов из 621 проголосовавшего, в то время как необходимое количество голосов для избрания составляет 316. Против выступили 307, воздержались 3. Один бюллетень был признан недействительным. При этом фракции СДПГ и блока, объединяющего Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, занимают в Бундестаге 328 мест.

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