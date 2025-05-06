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Киев настроен на продолжение войны, это показывает ночная атака БПЛА — Песков

15:32 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верхушка в Киеве настроена на продолжение боевых действий, и попытка ночного налета беспилотников на мирные объекты в России это лишь подтверждает. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны, — отметил представитель Кремля. — Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры».

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