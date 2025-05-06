РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«6 мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — сказали там.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.