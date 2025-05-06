Пентагон приостановил поставки оружия Киеву в феврале по устному приказу Хегсета — Reuters

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон в феврале на неделю приостановил поставки оружия Украине по устному приказу министра обороны США Пита Хегсета. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, «по устному распоряжению из офиса министра обороны Пита Хегсета были отменены 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением для Украины с авиабазы в штате Делавэр и базы США в ОАЭ».

Указывается, что приказ об отмене рейсов поступил после встречи президента США Дональда Трампа с Хегсетом и другими высокопоставленными чиновниками по вопросам национальной безопасности 30 января. По информации источников Reuters, на встрече обсуждалась возможность приостановки помощи Украине, однако президент не давал указаний о прекращении поставок. Согласно интерпретации некоторых источников агентства, Хегсет, возможно, неправильно понял президента и отдал приказ без соответствующего распоряжения.

Reuters отмечает, что отмена рейсов обошлась США в сумму до $2,2 млн. Как подчеркивает агентство, приостановка поставок вызвала обеспокоенность в Киеве. Украинская сторона пыталась получить информацию о причинах через различные каналы, однако администрация США лишь позже объяснила паузу «внутренней политикой», говорится в публикации. Предположительно, высокопоставленные лица в Пентагоне и Госдепартаменте не могли объяснить причину приостановки.