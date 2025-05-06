0
0
113
НОВОСТИ

Пентагон приостановил поставки оружия Киеву в феврале по устному приказу Хегсета — Reuters

17:00 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон в феврале на неделю приостановил поставки оружия Украине по устному приказу министра обороны США Пита Хегсета. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, «по устному распоряжению из офиса министра обороны Пита Хегсета были отменены 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением для Украины с авиабазы в штате Делавэр и базы США в ОАЭ».

Указывается, что приказ об отмене рейсов поступил после встречи президента США Дональда Трампа с Хегсетом и другими высокопоставленными чиновниками по вопросам национальной безопасности 30 января. По информации источников Reuters, на встрече обсуждалась возможность приостановки помощи Украине, однако президент не давал указаний о прекращении поставок. Согласно интерпретации некоторых источников агентства, Хегсет, возможно, неправильно понял президента и отдал приказ без соответствующего распоряжения.

Reuters отмечает, что отмена рейсов обошлась США в сумму до $2,2 млн. Как подчеркивает агентство, приостановка поставок вызвала обеспокоенность в Киеве. Украинская сторона пыталась получить информацию о причинах через различные каналы, однако администрация США лишь позже объяснила паузу «внутренней политикой», говорится в публикации. Предположительно, высокопоставленные лица в Пентагоне и Госдепартаменте не могли объяснить причину приостановки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 06.05.2025
Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во втором туре голосования
0
2
17:12 06.05.2025
Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч
0
88
17:10 06.05.2025
Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова
0
95
16:32 06.05.2025
В США зафиксировали рекордное количество пожилых с болезнью Альцгеймера
0
173
16:12 06.05.2025
РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205
0
202
16:00 06.05.2025
Лула да Силва проигнорировал призывы Украины посетить Киев перед визитом в Москву
0
225
15:32 06.05.2025
Киев настроен на продолжение войны, это показывает ночная атака БПЛА — Песков
0
230
15:12 06.05.2025
Цены на нефть не влияют на отношение РФ к ее национальным интересам — Песков
0
225
15:00 06.05.2025
В СДПГ считают, что избрание Мерца саботировали депутаты его собственной партии
0
261
14:32 06.05.2025
США возьмут 100 млрд евро пошлин с товаров ЕС в 2025 году против 7 млрд в 2024-м — ЕК
0
310

Возврат к списку