Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних встреч, еще ряд бесед состоится на ногах. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Президент проведет более 15 двухсторонних встреч с соответствующими лидерами, и ряд бесед состоится в формате „на ногах“, — сказал представитель Кремля.