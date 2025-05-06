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Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч

17:12 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних встреч, еще ряд бесед состоится на ногах. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Президент проведет более 15 двухсторонних встреч с соответствующими лидерами, и ряд бесед состоится в формате „на ногах“, — сказал представитель Кремля.

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