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НОВОСТИ

Международный аэропорт Саны полностью разрушен в результате ударов Израиля

18:40 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный аэропорт йеменской столицы Саны, захваченной хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах», полностью разрушен в результате ударов ВВС Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Yemen.

По его сведениям, израильская авиация разрушила основной пассажирский терминал и все технические помещения. В результате обстрела также уничтожены все гражданские самолеты, находившиеся на территории воздушной гавани.

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