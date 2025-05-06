Международный аэропорт Саны полностью разрушен в результате ударов Израиля

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный аэропорт йеменской столицы Саны, захваченной хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах», полностью разрушен в результате ударов ВВС Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Yemen.

По его сведениям, израильская авиация разрушила основной пассажирский терминал и все технические помещения. В результате обстрела также уничтожены все гражданские самолеты, находившиеся на территории воздушной гавани.