Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова

17:10

Строительство нового здания военкомата на улице Яблочкова в Москве планируют завершить в июне 2025 года. Объект осмотрели мэр столицы Сергей Собянин и начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Строительство военкомата стартовало в августе 2024 года, в здании будет 11 этажей. По словам мэра, в нем будут обеспечены комфортные условия для работы сотрудников военкомата и приема военнообязанных граждан. Персонал будет работать в современных кабинетах, оснащенных необходимым оборудованием, в здании будут помещения для проведения медосмотра, комнаты для приема посетителей, хранения документации и архивов, а также зал совещаний и актовый зал.

Как заявил Евгений Бурдинский, также будет работать спортивный зал, который смогут посещать не только сотрудники военкомата, но и участники специальной военной операции.

Напомним, рядом, на улице Яблочкова, дом 5, строение 5, действует Единый пункт призыва на срочную военную службу, открытый 5 февраля 2024 года. Учреждение работает в специально построенном для него девятиэтажном здании. В будущем, этот объект будет связан с новым военкоматом двухуровневым кртым переходом.