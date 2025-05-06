Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова
17:10 06.05.2025
Строительство нового здания военкомата на улице Яблочкова в Москве планируют завершить в июне 2025 года. Объект осмотрели мэр столицы Сергей Собянин и начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Строительство военкомата стартовало в августе 2024 года, в здании будет 11 этажей. По словам мэра, в нем будут обеспечены комфортные условия для работы сотрудников военкомата и приема военнообязанных граждан. Персонал будет работать в современных кабинетах, оснащенных необходимым оборудованием, в здании будут помещения для проведения медосмотра, комнаты для приема посетителей, хранения документации и архивов, а также зал совещаний и актовый зал.
Как заявил Евгений Бурдинский, также будет работать спортивный зал, который смогут посещать не только сотрудники военкомата, но и участники специальной военной операции.
Напомним, рядом, на улице Яблочкова, дом 5, строение 5, действует Единый пункт призыва на срочную военную службу, открытый 5 февраля 2024 года. Учреждение работает в специально построенном для него девятиэтажном здании. В будущем, этот объект будет связан с новым военкоматом двухуровневым кртым переходом.
НОВОСТИ
- 17:40 06.05.2025
- Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во втором туре голосования
- 17:12 06.05.2025
- Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч
- 17:00 06.05.2025
- Пентагон приостановил поставки оружия Киеву в феврале по устному приказу Хегсета — Reuters
- 16:32 06.05.2025
- В США зафиксировали рекордное количество пожилых с болезнью Альцгеймера
- 16:12 06.05.2025
- РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205
- 16:00 06.05.2025
- Лула да Силва проигнорировал призывы Украины посетить Киев перед визитом в Москву
- 15:32 06.05.2025
- Киев настроен на продолжение войны, это показывает ночная атака БПЛА — Песков
- 15:12 06.05.2025
- Цены на нефть не влияют на отношение РФ к ее национальным интересам — Песков
- 15:00 06.05.2025
- В СДПГ считают, что избрание Мерца саботировали депутаты его собственной партии
- 14:32 06.05.2025
- США возьмут 100 млрд евро пошлин с товаров ЕС в 2025 году против 7 млрд в 2024-м — ЕК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать