Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во втором туре голосования

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бундестаг избрал лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца канцлером Германии во втором туре голосования. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Мерц получил 325 голосов при необходимых 316. Против его кандидатуры выступили 289 депутатов, 1 воздержался. «Я принимаю результаты вотума», — сказал Мерц, который ранее во вторник провалил голосование в первом туре.