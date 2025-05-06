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Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во втором туре голосования

17:40 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бундестаг избрал лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца канцлером Германии во втором туре голосования. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Мерц получил 325 голосов при необходимых 316. Против его кандидатуры выступили 289 депутатов, 1 воздержался. «Я принимаю результаты вотума», — сказал Мерц, который ранее во вторник провалил голосование в первом туре.

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