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Все потраченные на Украину деньги США вернут за счет сделки по недрам - Белый дом

09:30 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон намерен вернуть все выделенные Киеву средства за счет сделки по украинским природным ресурсам. Об этом заявил во вторник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Эта сделка по минералам со временем компенсирует Соединенным Штатам все деньги, потраченные на эту войну», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав его положения, высказали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, в частности предоставляет США долговременный приоритет в вопросе доступа к украинским недрам, при этом он не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского.


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