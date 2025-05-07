В Москве сотовые абоненты испытывают проблемы с доступом к интернету

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд абонентов различных сотовых операторов испытывают проблемы с доступом к мобильному интернету в нескольких районах Москвы.



Так, по данным ТАСС, мобильный интернет не работает у абонентов в Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном округах столицы. Также наблюдаются проблемы с доступом в районе Пресни и Дорогомилово.



Ранее операторы связи начали предупреждать о возможных временных ограничениях работы интернета в ряде районов столицы.





