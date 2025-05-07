В Москве сотовые абоненты испытывают проблемы с доступом к интернету
09:35 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, по данным ТАСС, мобильный интернет не работает у абонентов в Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном округах столицы. Также наблюдаются проблемы с доступом в районе Пресни и Дорогомилово.
Ранее операторы связи начали предупреждать о возможных временных ограничениях работы интернета в ряде районов столицы.
НОВОСТИ
- 10:20 07.05.2025
- В Московском регионе пока можно забыть о сильных дождях и мокром снеге - Вильфанд
- 09:30 07.05.2025
- Все потраченные на Украину деньги США вернут за счет сделки по недрам - Белый дом
- 22:40 06.05.2025
- Патриарх назвал современные отношения государства и РПЦ лучшими за всю историю России
- 22:00 06.05.2025
- США и хуситы достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Омана
- 21:20 06.05.2025
- Славянам нет места в будущем, о котором мечтают западные элиты — Лукашенко
- 20:40 06.05.2025
- Польские перевозчики начнут протест на границе с Украиной 12 мая — организатор
- 20:00 06.05.2025
- Еврокомиссия предложила запретить странам ЕС закупать ядерное топливо из РФ в 2027 году
- 19:45 06.05.2025
- В Эстонии утвердили поправку в закон, ограничивающий право голоса для граждан РФ и Белоруссии
- 19:30 06.05.2025
- Противостояние Индии и Пакистана, похоже, приводит к экологической катастрофе
- 19:20 06.05.2025
- Кадыров заявил, что многие не поняли смысл его слов об отставке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать