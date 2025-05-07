В Московском регионе пока можно забыть о сильных дождях и мокром снеге - Вильфанд
10:20 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Позитивный фактор заключается в том, что не прогнозируется сильных осадков в Москве и области на этой и в начале следующей недели. Небольшие, кратковременные осадки будут, так как погода облачная с прояснениями, но пока можно забыть о сильных дождях или сильном мокром снеге», — сказал он.
Вильфанд объяснил, что осадки в регионе возможны, однако совсем небольшие, существенного дождя не будет. К тому же влага будет выпадать местами, не повсеместно.
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