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В Московском регионе пока можно забыть о сильных дождях и мокром снеге - Вильфанд

10:20 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные дожди и мокрый снег покинут Московский регион, такая ситуация прогнозируется до конца текущей и начала следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Позитивный фактор заключается в том, что не прогнозируется сильных осадков в Москве и области на этой и в начале следующей недели. Небольшие, кратковременные осадки будут, так как погода облачная с прояснениями, но пока можно забыть о сильных дождях или сильном мокром снеге», — сказал он.

Вильфанд объяснил, что осадки в регионе возможны, однако совсем небольшие, существенного дождя не будет. К тому же влага будет выпадать местами, не повсеместно.


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