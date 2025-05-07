Два балкера на судоверфи «Звезда» получили имена Героев Советского Союза Михаила Егорова и Мелитона Кантарии

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Фото с сайта www.rosneft.ru

На судостроительном комплексе «Звезда» состоялась церемония закладки двух балкерных судов. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне корабли получили имена «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария» - они были названы в честь Героев Советского Союза, поднявших Знамя Победы над Рейхстагом.

Напомним, Егоров и Мелитон Кантария были разведчиками 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 1 мая 1945 года они смогли водрузить над Рейхстагом знамя Военного Совета 3-й ударной армии, которое стало Знаменем Победы.

Балкеры «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария» будут первыми в серии из пяти судов для перевозки угля, строящихся на судостроительном комплексе «Звезда». Резка деталей для двух балкеров стартовала в феврале этого года. Длина каждого судна – 229 м, ширина – 34,5 м, дедвейт – около 86 400 т. Мощность главного двигателя - более 6,8 тыс. кВт. Имена героев Великой Отечественной войны нанесены на памятные закладные таблички будущих балкеров.

Судостроительный комплекс «Звезда», оператором которого является компания «Роснефть», создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента России Владимира Путина. «Звезда» - самая современная верфь в России, которая специализируется на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. В портфеле «Звезды» сейчас более 60 заказов. 12 судов, среди которых нефтяные танкеры проекта Aframax, уже спущены на воду.

Постройка новых балкеров на судостроительном комплексе «Звезда» позволит повысить эффективность транспортировки угля за счет использования водного транспорта.