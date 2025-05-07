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Sotheby's остановил продажу древних буддистских реликвий из-за протестов в Индии - СМИ

15:30 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аукционный дом Sotheby's отложил продажу в среду в Гонконге драгоценностей, обнаруженных в 1898 году на севере Индии у места захоронения Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни (Будды). Об этом сообщает газета The Hindu.

Аукцион приостановлен после протеста Министерства культуры Индии, которое потребовало от организаторов торгов извинений и передачу сокровищ индийским властям. Это требование поддержали лидеры буддистского духовенства Шри-Ланки. В обращении к правительству Великобритании они выразили возмущение возможной продажей реликвий, которые представляют высшую духовную ценность для буддистов всего мира.

На аукционе должна была уйти с молотка хранившаяся в частной британской коллекции часть из почти 1 800 жемчужин, рубинов, топазов, сапфиров и фигурных пластин из золота, обнаруженных в конце XIX века рядом с Лумбини на севере Индии (сейчас это территория Непала). Ученые датируют их 240-200 гг. до нашей эры и не исключают, что драгоценности могли принадлежать самому Будде.


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