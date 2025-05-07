﻿В работе некоторых банкоматов и терминалов возможны сбои - Сбер и ВТБ

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупные российские банки предупредили пользователей о возможных перебоях в работе некоторых банкоматов и терминалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах «Сбера» и ВТБ.

Так, в пресс-службе «Сбера» отметили, что в связи с ограничением работы мобильного интернета в праздничные дни могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводной канал связи.

В пресс-службе ВТБ также подчеркнули, что в связи с возможными ограничениями в работе мобильного интернета в Москве и других регионах могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка, а также перебои в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов. «Для совершения операций онлайн рекомендуем подключиться к сети Wi-Fi или повторить операцию позднее. Банкоматы, расположенные в отделениях банка, работают штатно», — добавили там.