С нуля часов с 7 на 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом РФ
09:00 08.05.2025 Источник: Интерфакс
Перемирие, объявленное по решению президента РФ Владимира Путина, вступило в силу. В сообщении на сайте Кремля ранее отмечалось, что перемирие объявляется "из гуманитарных соображений".
"С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорилось в сообщении.
Согласно документу, "Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру".
"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами", - подчеркивалось в сообщении.
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