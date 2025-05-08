Путин посетит Китай с официальным визитом, приуроченным к 80-летию победы над милитаристской Японией
10:45 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Об этом российский лидер сообщил, открывая переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате», — сказал президент России.
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