Возврат к штатному расписанию работы московских аэропортов в Минтрансе ожидают сегодня к 18:00
11:00 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтранс рассчитывает на возвращение аэропортов московского региона к работе по штатному расписанию к 18.00, сообщило министерство.
Сейчас аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — работают штатно, принимают и отправляют рейсы. На сегодняшнее утро в указанных аэропортах задержаны на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек.
«Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию», — говорится в сообщении по итогам доклада команды Минтранса в ситуационном центре главе ведомства Роману Старовойту.
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