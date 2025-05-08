Возврат к штатному расписанию работы московских аэропортов в Минтрансе ожидают сегодня к 18:00

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс рассчитывает на возвращение аэропортов московского региона к работе по штатному расписанию к 18.00, сообщило министерство.

Сейчас аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — работают штатно, принимают и отправляют рейсы. На сегодняшнее утро в указанных аэропортах задержаны на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек.

«Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию», — говорится в сообщении по итогам доклада команды Минтранса в ситуационном центре главе ведомства Роману Старовойту.