В Минсельхозе считают, что картофель в РФ начнет дешеветь с июля
13:00 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз России ожидает снижения цен на картофель с июля текущего года на фоне сбора раннего урожая в стране, а также за счет импортных поставок. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live».
«У нас пойдет снижение цены, стабилизация, начиная с июля. Потому что мы начнем собирать свой ранний картофель плюс у нас сейчас идут поставки египетского, сейчас пойдут узбекский картофель, если все нормально у них будет с урожаем. Это начнет цены снижать. Дальше с июля у нас начнется снижение цен на картофель, как это происходит каждый год. Дальше мы будем смотреть на погоду. Все будет зависеть от влаги», — сказала Лут.
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