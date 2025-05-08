В Минсельхозе считают, что картофель в РФ начнет дешеветь с июля

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз России ожидает снижения цен на картофель с июля текущего года на фоне сбора раннего урожая в стране, а также за счет импортных поставок. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live».

«У нас пойдет снижение цены, стабилизация, начиная с июля. Потому что мы начнем собирать свой ранний картофель плюс у нас сейчас идут поставки египетского, сейчас пойдут узбекский картофель, если все нормально у них будет с урожаем. Это начнет цены снижать. Дальше с июля у нас начнется снижение цен на картофель, как это происходит каждый год. Дальше мы будем смотреть на погоду. Все будет зависеть от влаги», — сказала Лут.