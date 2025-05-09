Перед Парадом Путин лично встретил иностранных гостей в Кремле

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин перед парадом на Красной площади лично встретил в Гербовом зале Кремля иностранных лидеров, приглашенных на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в качестве гостей.



Путин по очереди встретил своих коллег в Гербовом зале Кремля и пожал каждому из них руку. Главы государств обменялись приветствиями и сделали совместное фото.



На парад, в частности, прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сербии Александар Вучич, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, руководитель Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Абхазии Бадра Гунба и главы других государств, в том числе африканских.





