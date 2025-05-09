Перед Парадом Путин лично встретил иностранных гостей в Кремле
10:40 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Путин по очереди встретил своих коллег в Гербовом зале Кремля и пожал каждому из них руку. Главы государств обменялись приветствиями и сделали совместное фото.
На парад, в частности, прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сербии Александар Вучич, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, руководитель Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Абхазии Бадра Гунба и главы других государств, в том числе африканских.
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