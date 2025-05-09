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Парад в Санкт-Петербурге завершила выставка-реконструкция «Ленинградская Победа»

12:30 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передвижная выставка-реконструкция «Ленинградская Победа» завершила военный парад в честь 80-летия Победы в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. По Дворцовой площади проехали театрализованные инсталляции, рассказывающие о довоенной жизни, героических страницах Великой Отечественной войны и событиях специальной военной операции.

Принимавший парад врио командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев поздравил участников и гостей с праздником. «Память о Великой Отечественной войне, об общей Победе как о подвиге наших предков-победителей никогда не померкнет в веках. Она передается из поколения в поколение, от родителей к детям, от сердца к сердцу. Победа в мае 1945-го — это история нашей страны, это гордость за наш многонациональный народ. Сегодня мы обязаны сберечь историческую память о героическом подвиге нашего народа. Главное — быть достойными их мужества, стойкости и самоотверженности, не допустить реабилитации нацизма и переписывания истории», — сказал он. Память павших в годы войны и тех ветеранов, кто не дожил до сегодняшнего дня, почтили минутой молчания.

Реконструкция «Ленинградская Победа» завершила парад в Петербурге

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