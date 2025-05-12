Приоритетом США по Украине является немедленное прекращение огня — Рубио
09:20 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приоритетом администрации США в урегулировании конфликта на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боевых действий. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье в ходе телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.
«Госсекретарь подтвердил позицию США в отношении войны между Россией и Украиной: нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — указывается в сообщении Госдепартамента.
Обсуждая обострение конфликта между Индией и Пакистаном, министры подчеркнули, что Нью-Дели и Исламабаду необходимо сохранять режим прекращения огня и продолжать контакты. «Госсекретарь выразил поддержку США прямому диалогу между Индией и Пакистаном и призвал продолжать усилия по улучшению коммуникации», — говорится в сообщении.
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