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Приоритетом США по Украине является немедленное прекращение огня — Рубио

09:20 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приоритетом администрации США в урегулировании конфликта на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боевых действий. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье в ходе телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

«Госсекретарь подтвердил позицию США в отношении войны между Россией и Украиной: нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — указывается в сообщении Госдепартамента.

Обсуждая обострение конфликта между Индией и Пакистаном, министры подчеркнули, что Нью-Дели и Исламабаду необходимо сохранять режим прекращения огня и продолжать контакты. «Госсекретарь выразил поддержку США прямому диалогу между Индией и Пакистаном и призвал продолжать усилия по улучшению коммуникации», — говорится в сообщении.

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