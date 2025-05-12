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НОВОСТИ

Глава МИД Польши принял решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове

11:00 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства РФ в Кракове. О решении он сообщил на свое странице в социальной сети X.

Министр объяснил данный шаг наличием доказательств того, что якобы «российские спецслужбы совершили преступный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской».

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