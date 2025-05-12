ВС РФ до границы с Днепропетровщиной остался 1 км — Кимаковский

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска сократили расстояние до Днепропетровской области на красноармейском направлении до одного километра. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Есть успехи южнее Покровска — нашего Красноармейска, именно в направлении днепропетровской границы. Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на один километр», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что продвижение российских сил наблюдается на всей линии фронта в ДНР.