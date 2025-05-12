Трамп утверждает, что снизит цены на лекарства в США на 59%

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен уменьшить цены на лекарственные препараты в стране на 59%. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Цены на лекарства снизятся на 59% и больше! [Стоимость] бензина, энергии, продуктов и других вещей пойдет вниз. Никакой инфляции!!!» — заявил Трамп в своей публикации.

Ранее американский лидер сообщил, что 12 мая подпишет указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в США на 30-80%.