Украина развязала против Венгрии масштабную клеветническую кампанию — Сийярто
15:12 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина проводит против Венгрии масштабную клеветническую кампанию, поскольку Будапешт отказывается поставлять Киеву вооружения и выступает за сохранение сотрудничества с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов шпионский скандал между двумя странами.
«Мы сталкиваемся с клеветнической пропагандой в условиях масштабной антивенгерской кампании, финансируемой и управляемой украинским государством. Это происходит из-за того, что мы четко обозначили нашу позицию по поводу продолжающейся войны на Украине. Мы не направляем туда оружие и деньги и не хотим прекращать наше сотрудничество в области энергетики с Россией. Мы также не поддерживаем ускоренное вступление Украины в Евросоюз», — сказал глава МИД на пресс-конференции после встречи с Будапеште с руандийским коллегой Оливье Ндухунгирехе.
Сийярто отметил, что очередным шагом в этой клеветнической кампании стало задержание Службой безопасности Украины 9 мая двух человек, обвиненных украинскими властями в работе на военную разведку Венгрии. Служба безопасности Украины заявила, что они собирали сведения о положении в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство. Сийярто считает, что эти действия направлены против всех этнических венгров на Украине.
В минувшую пятницу после задержания этих людей стороны обменялись высылкой дипломатов.
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