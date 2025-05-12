Украина развязала против Венгрии масштабную клеветническую кампанию — Сийярто

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина проводит против Венгрии масштабную клеветническую кампанию, поскольку Будапешт отказывается поставлять Киеву вооружения и выступает за сохранение сотрудничества с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов шпионский скандал между двумя странами.

«Мы сталкиваемся с клеветнической пропагандой в условиях масштабной антивенгерской кампании, финансируемой и управляемой украинским государством. Это происходит из-за того, что мы четко обозначили нашу позицию по поводу продолжающейся войны на Украине. Мы не направляем туда оружие и деньги и не хотим прекращать наше сотрудничество в области энергетики с Россией. Мы также не поддерживаем ускоренное вступление Украины в Евросоюз», — сказал глава МИД на пресс-конференции после встречи с Будапеште с руандийским коллегой Оливье Ндухунгирехе.

Сийярто отметил, что очередным шагом в этой клеветнической кампании стало задержание Службой безопасности Украины 9 мая двух человек, обвиненных украинскими властями в работе на военную разведку Венгрии. Служба безопасности Украины заявила, что они собирали сведения о положении в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство. Сийярто считает, что эти действия направлены против всех этнических венгров на Украине.

В минувшую пятницу после задержания этих людей стороны обменялись высылкой дипломатов.