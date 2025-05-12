Стармер пообещал значительно сократить число прибывающих в Британию мигрантов к 2029 году

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании намерено значительно сократить число прибывающих в страну мигрантов к 2029 году и ужесточить правила получения вида на жительство. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая на Даунинг-стрит.

«Я полагаю, что нам необходимо значительно сократить миграцию, — сказал он. — Когда у вас иммиграционная система, которая фактически поощряет нарушения и побуждает предприятия завозить низко оплачиваемых работников вместо инвестиций в молодежь или которая продается политиками британскому народу под ошибочным предлогом, то вы не отстаиваете [экономический] рост и справедливость и не защищаете статус-кво. Вы в действительности помогаете силам, которые потихоньку разделяют нашу страну на части».

Стармер отказался брать конкретные обязательства по численному сокращению потока мигрантов, однако заверил, что их число заметно снизится к концу работы нынешнего парламента. Следующие выборы в Палату общин должны состояться не позднее августа 2029 года. Кроме того, Стармер указал, что для получения документов, позволяющих на полноценной основе обосноваться в Великобритании, мигрантам нужно будет прожить в стране 10 лет. Сейчас иностранцы могут подаваться на вид на жительство в королевстве после пятилетнего пребывания там.

Как следует из плана, опубликованного на сайте британского правительства, также будут сокращены сроки свободного нахождения в Великобритании для выпускников вузов — с пяти лет до 18 месяцев. Кроме того, власти намерены повысить требования по знанию английского языка для «всех мигрантов, включая иждивенцев». Стармер добавил, что попытки добиться роста экономики через бесконтрольное привлечение мигрантов потерпели неудачу и привели к росту социальной напряженности.