Обвинения Польши в адрес РФ по поводу пожара в ТЦ безосновательны — Песков

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения Польши в адрес России по поводу поджога торгового центра в Варшаве абсолютно безосновательны и являются частью русофобской позиции. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается различных обвинений, очень много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше, это часть абсолютно русофобской и недружественной позиции по отношению к нашей стране. Тем более что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными», — сказал представитель Кремля.