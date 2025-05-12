Обвинения Польши в адрес РФ по поводу пожара в ТЦ безосновательны — Песков
19:20 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвинения Польши в адрес России по поводу поджога торгового центра в Варшаве абсолютно безосновательны и являются частью русофобской позиции. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается различных обвинений, очень много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше, это часть абсолютно русофобской и недружественной позиции по отношению к нашей стране. Тем более что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными», — сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 20:00 12.05.2025
- Число погибших в авиапроисшествиях в РФ за 2024 год выросло втрое, до 64
- 19:10 12.05.2025
- Сбер провел мотопробег по городам воинской славы
- 18:40 12.05.2025
- Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, но она снизилась — ЦБ РФ
- 18:00 12.05.2025
- Умерла заслуженная артистка России Нина Гребешкова
- 17:32 12.05.2025
- Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между Россией и Украиной 15 мая
- 17:12 12.05.2025
- Пакистан намерен обсудить на переговорах с Индией проблему Кашмира — министр обороны
- 17:00 12.05.2025
- Украина давно живет в состоянии дефолта, ее госдолг превысил $180 млрд — Азаров
- 16:32 12.05.2025
- Контракт на прохождение воинской службы с Шойгу продлен до 2030 года
- 16:12 12.05.2025
- Для общения с Россией неприемлем язык ультиматумов — Песков
- 16:00 12.05.2025
- До 35 тысяч пациентов с врожденными заболеваниями ежегодно выявляются в РФ — Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать