Российских моряков эвакуируют с танкера Seven Pearls через несколько дней — посольство
20:40 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипаж танкера Seven Pearls, включая 19 российских граждан, будет эвакуирован в течение трех или четырех дней. Моряков на борту судна, пострадавшего при ударах США по йеменскому порту Рас-Иса, заменит новая команда, сообщил ТАСС представитель посольства России в Йемене.
«Судовладелец направил в порт [Рас-Иса] новую команду. В течение трех или четырех дней она сменит экипаж, который не может покинуть йеменские территориальные воды после американских ударов», — сказал сотрудник российской дипломатической миссии.
Танкер Seven Pearls стоит вблизи порта Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря в подконтрольной йеменским хуситам провинции Эль-Ходейда. В конце апреля судно пострадало при американских ударах по территории йеменского порта. По словам представителя посольства, судно снабжается всем необходимым для экипажа.
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