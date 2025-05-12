Число погибших в авиапроисшествиях в РФ за 2024 год выросло втрое, до 64
20:00 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жертв происшествий с воздушными судами на территории России выросло за год более чем втрое, до 64. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам 2024 года.
Согласно отчету, на территории России в прошлом году случилось 40 авиапроисшествий, включая 18 катастроф. В них погибли 64 человека. В 2023 году зарегистрировано 21 происшествие с воздушными судами, в которых погибли 20 человек.
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