Умерла заслуженная артистка России Нина Гребешкова
18:00 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
10 мая на 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России и вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Об этом сообщили в официальном телеграм канале Союза кинематографистов РФ.
«10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)», — говорится в сообщении.
Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. За свою творческую карьеру она исполнила около 130 ролей в кино, однако наибольшую известность ей принесли работы в фильмах режиссера Леонида Гайдая — ее супруга. Среди самых запоминающихся образов, созданных актрисой, — врач в «Кавказской пленнице, или Новые приключения Шурика», Надежда — жена Горбункова в «Бриллиантовой руке», а также роли в фильмах «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82» и других комедийных лентах.
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