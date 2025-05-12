Трамп может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров по Украине

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп уточнил, что может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Журналисты в Белом доме спросили его, намерен ли он присоединиться к Европе в вопросе ужесточения санкций против России. «Если [бы] я чувствовал, что это важно для заключения сделки. — ответил Трамп. — Я сам настаивал на встрече. Они не могли договориться о встрече, потому что один говорил о прекращении огня, другой говорил, что прекращения огня не будет. Ходили туда-сюда. Я сказал: „Послушайте, на данный момент мы должны прекратить это. Просто идите на встречу. Встреча уже назначена. Идите на встречу в четверг“. [Я бы полетел туда], если бы я решил, что это будет полезно. Я не знаю, где я буду в этот момент. Я буду где-то на Ближнем Востоке, но я полечу туда, если сочту это полезным», — сказал президент.