Трамп может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров по Украине
21:20 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп уточнил, что может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Журналисты в Белом доме спросили его, намерен ли он присоединиться к Европе в вопросе ужесточения санкций против России. «Если [бы] я чувствовал, что это важно для заключения сделки. — ответил Трамп. — Я сам настаивал на встрече. Они не могли договориться о встрече, потому что один говорил о прекращении огня, другой говорил, что прекращения огня не будет. Ходили туда-сюда. Я сказал: „Послушайте, на данный момент мы должны прекратить это. Просто идите на встречу. Встреча уже назначена. Идите на встречу в четверг“. [Я бы полетел туда], если бы я решил, что это будет полезно. Я не знаю, где я буду в этот момент. Я буду где-то на Ближнем Востоке, но я полечу туда, если сочту это полезным», — сказал президент.
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