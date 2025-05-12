Все участники сборной РФ на Менделеевской олимпиаде взяли золото, что стало рекордом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый из 10 членов российской сборной на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (ММО-59), стартовавшей 6 мая в Белу-Оризонти (Бразилия), завоевал золотую медаль, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия турнира.

Количество золотых медалей для россиян стало рекордным. К примеру, в прошлом году представители РФ привезли домой 5 золотых и 5 серебряных наград.

Золотыми медалистами стали Андрей Вараксин (Магнитогорск), Виктор Демидов (Москва), Владимир Елистратов (Москва), Ярослав Косолапов (Магнитогорск), Федор Кузнецов (Москва), Никита Маслюк (Краснодар), Павел Ревзин (Санкт-Петербург), Альберт Семенов (Казань), Игорь Устинов (Москва) и Рашит Фасхутдинов (Казань).