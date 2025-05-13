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Уиткофф назвал отказ Киева от территорий, ЗАЭС и доступ к морю главными темами переговоров

09:20 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ киевских властей от территорий, использование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и вопрос доступа Украины к Днепру и Черному морю остаются главными темами переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану», — сказал Уиткофф порталу Breitbart News. «Я считаю, что мы проделали большую работу по сужению круга проблем. Основные спорные вопросы касаются пяти регионов. Россия контролирует, имеет подавляющий контроль над двумя из этих регионов. Украинцы имеют ту или иную степень контроля в трех других регионах, поэтому речь идет о том, как мы будем оценивать ситуацию: есть разница между линией фронта, расположением войск и административными границами. Мы ведем неформальные переговоры с обеими сторонами», — отметил американский чиновник.

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