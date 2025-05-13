Уиткофф заявил, что без диалога с Россией установить мир на Украине невозможно

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вести диалог с президентом России Владимиром Путиным необходимо, чтобы урегулировать конфликт на Украине, без его подписи заключить мирное соглашение невозможно. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Я говорил с обеими сторонами. Невозможно быть посредником и работать над решением, если вы не ведете диалог со всеми. Я говорил с [главой офиса Владимира Зеленского] Андреем Ермаком, я говорил с президентом Зеленским, я разговаривал с их министром обороны [Рустемом] Умеровым. У нас состоялись позитивные дискуссии и есть хорошие взаимоотношения. Я беседовал со всеми советниками по национальной безопасности, которые участвуют в этом, из Англии, Франции, Германии, Италии. И я разговаривал с президентом Путиным. Без подписи президента Путина сделка невозможна. Он лидер Российской Федерации», — сказал Уиткофф порталу Breitbart News.